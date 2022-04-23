ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة إن” الليبيون جميعاً يدّعون أنهم ضد الفساد والفاسدين، لكنهم لا يتكلمون عن الفاسدين إلا عندما يكونون في السلطة أما إذا ترك هؤلاء الفاسدون السلطة توقف الكلام عنهم ونسوا فسادهم”.

الدرقاش تساءل في تدوية له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فهل هي معارضة للفساد أم هي حملات إعلامية من أجل الوصول للسلطة يُستعمل فيها الفساد لإبعاد الخصوم عن الطريق نحو كرسي السلطة”.

وأضاف:” لو كانت معارضتكم للفساد حقيقية لما كففتم عن ملاحقة الفاسدين حتى تكون نهايتهم كرسي الاتهام في محاكم القضاء”.