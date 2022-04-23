اليمن – شدد مجلس القيادة الرئاسي باليمن، امس على التزامه بالتهدئة رغم ما وصفها “بالخروقات” الحوثية.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وكرس الاجتماع، وفق الوكالة، لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة اليمنية، وتطرق إلى التحديات العسكرية والأمنية.

وأكد الاجتماع “التزام المجلس الرئاسي بالهدنة الإنسانية رغم الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية”.

واعتبر أن “الخروقات الحوثية تعزز عدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام”، مشيرا إلى “تعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة شعبنا اليمني”.

كما أكد المجلس “سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء”، وفق الوكالة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين على تصريحات المجلس الرئاسي، لكن الجماعة سبق أن اتهمت القوات الحكومية بارتكاب خروقات للهدنة في أكثر من جبهة.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي، والقوات الحكومية، والحوثيين.

​​​​​​​ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول