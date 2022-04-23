ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الرفادي إن الخضراوات سلعة أساسية وفي نفس الوقت غير قابلة للتخزين لمدد طويلة، وهو ما يزيد الاعتماد على استيرادها من دول الجوار.

الرفادي أشار في تصريح لموقع” سكاي نيوز عربية” إلى أن المنطقة الشرقية تعتمد على الحاصلات المصرية، والمنطقة الغربية على تونس، وتراجع تدفق هذه البضائع من تونس لليبيا سيدفع بتجار الخضراوات لتغطية النقص في الغرب من المنطقة الشرقية، وبالتالي ستزيد تكلفة النقل والأسعار.

وحمَّل مسؤولية جزء كبير من الأزمة إلى السلطات التي وصفها بأنها “عجزت عن تحقيق تطوير ونمو في القطاع الزراعي المهمل”، حيث المسطحات الزراعية غير مستغلة نتيجة ضعف تقنيات الري وحفر الآبار وإنشاء مخازن حفظ الخضراوات وتغليفها والرقابة عليها صحيًّا.

وأضاف: “دائمًا ما يوصي الاقتصاديون بأن أول خطوة لتحقيق التنمية الحقيقية، هي تطوير القطاع الزراعي، لأنه الوحيد الذي يحقق مستويات عالية من الأمن الغذائي”.