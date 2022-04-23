روسيا – طوّرعلماء الكيمياء من معهد “نيسميانوف” لمركبات العناصر العضوية لدى أكاديمية العلوم الروسية مادة كيميائية جديدة.

وحصلوا على بوليمرات قائمة على أساسها تتميز بسرعة التحلل المرتفعة نتيجة تأثير أشعة الشمس عليها. أفادت بذلك، بولينا كاليتينا، الباحثة في مختبر التحليل الإشعاعي المغناطيسي بالمعهد.

يذكر أن المنتجات المصنوعة من مواد البوليمر والبلاستيك والأغشية المختلفة ومواد الطلاء يمكن أن تهدد البيئة بسبب وجود المركبات الكيميائية التي تنبعث أثناء معالجتها. إذا لم يتم التحكم في عملية التخلص من هذه البوليمرات، يمكن أن تتحلل لأعوام عديدة.

وتم في معهد “نيسميانوف” لمركبات العناصر العضوية تجميع المواد الكيميائية وحيدة التركيب القائمة على المعقّدات المعدنية. واتضح أنه عند دمج المعقدات المعدنية مع مادة الستايرين تتبلور بوليمرات يمكن أن تتحلل تحت تأثير أشعة الشمس نتيجة ما يسمى بعملية “التحلل الضوئي”. وتفقد البوليمرات قوتها، وتتحول تدريجيا إلى مسحوق.

وقارن العلماء أثناء التجارب التي أجروها الخصائص الكيميائية الضوئية للبوليمرات التي حصلوا عليها بخصائص البوليسترين. وأثبتوا أن نسبة التحلل الضوئي للبوليمرات المشتركة المحتوية على معادن تزيد أضعافا عن نسبة التحلل الضوئي لدى البوليسترين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلماء سجلوا خصائص أخرى غير عادية للمركبات القائمة على المجمعات المعدنية.

وكانت المركبات ذات لون كثيف، وأصبح من الممكن الحصول على بوليمرات ذات ألوان زاهية على أساسها وبينها الأصفر والأحمر والأخضر والبرتقالي. وعلاوة على ذلك فإن العلماء اكتشفوا أن البوليمرات المشتركة المحتوية على المعادن تتمتع باستقرار حراري أكبر.

المصدر: تاس