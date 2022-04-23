ليبيا – أعلن مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني انضمام ليبيا للدول الراعية لقرار “VetoInitiative ” الذي يقضي بالزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة عند استخدام حق النقض “الڤيتو” داخل مجلس الأمن.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشار إلى أن انضمام ليبيا يعتبر خطوة تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر، وتحميلها المسؤولية لتفادي استخدام “الڤيتو” الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم.

وينص مشروع القرار الذي يعرف أيضا باسم (مبادرة حق النقض)، على قيام “رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض (الفيتو)، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن الموضوع نفسه”.

ويدعو مشروع القرار أيضًا إلى ضرورة “تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة”.

يشار أنه منذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بمجلس الأمن، حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة، وتحتل روسيا المرتبة الأولي في استخدام حق النقض بالمجلس بنسبة 49 في المئة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 في المئة، وبريطانيا بنسبة 10 في المئة، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6 في المئة لكل منهما.