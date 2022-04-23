ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

الصفير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “عديمة الاختصاصات تضع فتحي باشاغا في موقف صعب وذلك بعد عقد مجلس وزراءه الاول ، المسمى تختلف عن المعين بل تنزل بالصفة لمجرد تسمية ، هذه الصفة كانت يمكن ان تكون صحيحة قبل نيل حكومة فتحي الثقة، لكن الان فلها في نفس ستيفاني مآرب أخرى”.

وأكد على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى نهاية يونيو وسيلعب الطرفان على القاعدة الدستورية هذا إن حصلت معجزة وتم إقرارها حينها سيدعي عبد الحميد الدبيبة بأن شروطها تمنعه من الترشح ولا داعي ومدعاة للتسليم والمغادرة.

وأضاف” وسيقول فتحي بأن مدة الدبيبة إنتهت وهو الاحق بإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات وفق القاعدة الدستورية المقرة.. بإستثناء تغيير على الارض وكبير لا يتوقع حل قبل سنة 2023 وهذه ايضا تتطلب تغييرات عميقة”.