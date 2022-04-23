ليبيا – أفاد رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي باستقرار سعر الدقيق عند 280 دينارًا للقنطار الواحد، مشيرًا إلى أن الرغيف متوفر والمعروض من الدقيق كاف لهذه الفترة.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف أن الطلب على الخبز خلال شهر رمضان يقل ويعتبر هذا الشهر بمثابة استراحة للخبازين، قائلا إن سعر رغيف الخبز هو دينار لكل 4 أرغفة والأوزان متفاوتة من خباز إلى آخر.

وأكد العريبي أن أسعار المواد التي تدخل في تصنيع الرغيف مازالت مرتفعة ولا علم لديهم باعتماد الدولة بدائل لتوفير القمح أو الدقيق من عدمه، أو إذا كانت هناك بدائل جاهزة لتغطية احتياجات ما بعد شهر رمضان.