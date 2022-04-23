أوكرانيا – دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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المصدر : RT