 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ59 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس.

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المصدر : RT