ليبيا – أكد قائد منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري بأن الجيش يواصل عمليته الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

المنصوري أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”، أن أغلب التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة في العمق الجنوبي لها امتداد في الدول المجاورة لليبيا من تلك الجهة.

وتابع أن الجيش أثناء هذه العملية قام بالتنسيق الأمني والعسكري مع بعض الدول المجاورة له، لمحاصرة العناصر الإرهابية المتسللة والذين يحملون الجنسيات العربية والأفريقية.

وشدد على أن العملية لم يشارك فيها أي عناصر تتبع أي جهات أخرى غير القوات المسلحة، منبها إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية لا يوجد لها أي دور في المنطقة الجنوبية.

وأردف أن حكومة الدبيبة تتبع سياسة إرهاق ومحاربة القوات المسلحة لقصد إضعافها وتفتيتها، مطالبا الدبيبة بترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، واصفا دبيبة “بعديم الوطنية”.

وأكد قائد المنطقة العسكرية أنهم في أتم الاستعداد لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية بقوة وحزم، حفاظا على استقرار الجنوب وليبيا بشكل عام.