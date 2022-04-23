ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا أمس الجمعة زيارة تفقدية للطريق الرابطة بين سبها والجفرة.

باشاآغا اطلع خلال الزيارة على الحالة العامة لهذه الطريق التي تثير حفيظة المواطنين لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية.

وأكّد على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والاصلاح بالطريق، والتي كان من المفترض أن تكون منتهية لولا توقف الشركات القائمة على الأشغال عن العمل لأسباب مختلفة.

وشدد على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الأخرى في ليبيا، وذلك من أجل تحسين السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.

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