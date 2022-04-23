ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد بويصير إن فتحي باشاغا لا يريد أن يكون عبد الله الثني جديدًا حال تمركزت حكومته في شرق البلاد.

بويصير اعتبر في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أن محاولات باشاآغا لدخول العاصمة لم تنجح لذا اتجه للجنوب لكن تظل شرعية الاجتماع في سبها محصورة في قدرة ما وصفها بـ” كتائب خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على حماية الحكومة ووزرائها بحسب قوله.

ورأى أن حكومة باشاآغا ولدت ميتة لذا لن تحظى باعتراف دولي كامل.

وتابع” اجتماع سبها والمؤتمر الصحفي بعده أكدا تبعية باشاغا الكاملة لحفتر كونه حتى لم يجرؤ على انتقاد غلق الأخير للموانئ النفطية بل بحث له عن مبررات، ولا حل إلا في انتخابات تزيح كل هذه الشخصيات من المشهد”.