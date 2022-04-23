مصر – تحددت هوية المتنافسين في أولى مواجهات دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، والتي ستجمع الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري.

وحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بعد تجاوز الرجاء المغربي في دور ربع النهائي بنتيجة المواجهتين 3-2.

فيما حسم وفاق سطيف تأهله إلى الدور ذاته، عقب تخطي الترجي بنتيجة المباراتين 1-0.

وتتبقى مباراتان ضمن منافسات دور ربع النهائي، ستجمع صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتليتكو الأنغولي، والوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر إقامتهما مساء اليوم السبت، لحسم هوية المتنافسين في نصف النهائي الثاني من البطولة القارية.

مواعيد مواجهات الدور نصف النهائي:

ومن المقرر إقامة مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نصف النهائي الأول بين الأهلي ووفاق سطيف في الـ6 من شهر مايو المقبل بالجزائر في إستاد 5 يوليو، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة في الـ13 من الشهر ذاته.

كما تتماثل المواعيد في نصف النهائي الثاني والذي سيجمع الفائز من مواجهة (الوداد أو شباب بلوزداد) أمام الفائز من (صن داونز أو بترو أتليتكو الأنغولي).

المصدر: RT