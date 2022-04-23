ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أمس الجمعة في برلين وزير الدولة، توبياس ليندنر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، أندرياس ميكايليس.

ويليامز أطلعت ليندنر وميكايليس على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والدولة.

واتفق المجتمعون على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت.

وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.