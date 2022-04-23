ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن إجمالي الدعم في ليبيا وصل إلى حوالي 60 مليار دينار، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة الأسرة الواحدة من هذا الدعم تناهز 3500 دينار شهرياً.

حسني بي جدد وفقاً لقناة “تبادل” التأكيد بأن الدعم ما هو إلا تهريب وسرقة مشرعنة، موضحاً بأن دعم الوقود والكهرباء يتعدى 50 مليار دينار سنويا، إضافة إلى عشرة مليارات دينار ما بين أدوية ومياه وبيئة، أي بإجمالي 60 مليار دينار عن 7 مليون ليبي.

وأشار إلى أن تكلفة الفرد الواحد تصل إلى 700 دينار شهريا، بمتوسط 3500 دينار شهريا لكل أسرة متكونة من خمسة أفراد، إضافة إلى تكلفة المرتبات والاستثمارات التي تجعل تكلفة الأسرة الواحدة من الدعم تصل إلى 5000 دينار شهري.