القدس – فرضت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، طوقا أمنيا مشددا في القدس، ومنعت المواطنين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ”سبت النور”، رغم قرار المحكمة العليا.

ويأتي ذلك مع احتفال الكنائس المسيحية الشرقية، اليوم السبت، بـ”سبت النور”، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة، وأغلقت باب جديد، المؤدي إليها، والذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعمود، دون إبداء أسباب.

وتأتي هذه الإجراءات بالرغم من استجابة محكمة الاحتلال العليا في القدس للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد التقييد الذي فرضته سلطات الاحتلال بحق أعداد المحتفلين، حيث تم تقليص المشاركين في احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة بـ1500 شخص، وبموجب قرار المحكمة الإسرائيلية، يسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في “سبت النور” بكنيسة القيامة ومحيطها، ويسمح لكل من يرغب بالمشاركة في الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.

المصدر: RT + “وفا”