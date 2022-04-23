وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن القوات الروسية ضربت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى سريتين من أفراد الجيش الأوكاني وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير 15 طائرة بدون طيار خلال الليلة الماضية، بما في ذلك طائرة من طراز Bayraktar TB-2.

وذكر المتحدث أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت 1098 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، ودمرت 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8 في مطار بمقاطعة خاركوف، و3 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Osa-AKM، و16 مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية و33 مركز قيادة.

كما شملت الأهداف التي تمت إصابتها 919 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية و124 موقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية.

وبلغ مجموع الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 141 طائرة و110 مروحيات و538 طائرة بدون طيار، و261 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و2471 دبابة ومدرعة أخرى و274 راجمة صواريخ، و1075 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2311 مركبة عسكرية خاصة.