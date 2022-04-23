فريق كرة قدم إنجليزي يرفع علم فلسطين ورئيسه يرفض التضامن مع أوكرانيا وتجاهل الحصار الإسرائيلي

فريق كرة قدم إنجليزي يرفع علم فلسطين ورئيسه يرفض التضامن مع أوكرانيا وتجاهل الحصار الإسرائيلي

إنجلترا – أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأكد رئيس النادي رفضه للتضامن العالمي الكبير مع أوكرانيا وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين.

ورفع نادي فورست غرين روفرز علم فلسطين خلال مباراة رسمية أمام فريق أولدهام، الاثنين الماضي، والتي انتهت لمصلحته بهدفين دون رد.

وقال ديل فينس رئيس النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على “تويتر” أرفق معها صورة للعلم الفلسطيني: “لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنا مع الفلسطينيين”.

ولفت فينس إلى الدعم العالمي في الحرب بأوكرانيا مقارنة بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، وعقب: “تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوا وبرا وبحرا- منذ عقود”.

وطالب فينس بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتابع: “الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة”.

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن “ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكل تناقضا صارخا مع ادعاءاتنا بالتفوق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية”.

يذكر أن فورست غرين روفرز يتصدر دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة.

المصدر: “وكالات”