روسيا – نشرت وزارة الدفاع الروسية، بيانات جديدة عن الخسائر في صفوف العسكريين من الحرس الوطني الأوكراني، وذكرت أنها حصلت على هذه الارقام من وثائق أوكرانية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم السبت: “نواصل نشر بيانات منفصلة عن خسائر الحرس الوطني الأوكراني، تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية حقيقية. واليوم نكشف عن معلومات عن الخسائر الكبيرة في صفوف الأفراد العسكريين في اللواء السابع والعشرين (الوحدة العسكرية 3066) والكتيبة المنفصلة الخامسة عشرة (الوحدة العسكرية 3055) (وذلك مع حلول يوم 29 مارس 2022)”.

وتحتوي الوثائق المقدمة على بيانات عن الخسائر القتالية للعسكريين في هذه الوحدات العسكرية، وظروف وفاتهم ومكان دفنهم، بالإضافة إلى معلومات عن الإصابات بين العسكريين في هذه الوحدة. وبحسب القائمة، غادر 69 شخصا الوحدة العسكرية بدون تصريح، واعتبر شخص واحد في عداد المفقودين.

ووفقا لبيان الوزارة الروسية، رفض 37 عسكريا من القوات الأوكرانية إطاعة الأوامر وغادروا الوحدة العسكرية رقم 3057. وتم تسجيل فرار 152 عسكريا من الكتيبة المنفصلة رقم 16 في خيرسون.

كما أشارت الوزارة إلى وجود عدد كبير من الفارين من الخدمة العسكرية في الوحدة العسكرية 3014 (84 فردا) والوحدة العسكرية 3033 (82 فردا) والوحدة العسكرية 3030 (79 فردا).

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية باشرت يوم الاثنين، في نشر قوائم بالبيانات الشخصية للعسكريين الأوكرانيين القتلى مع تواريخ الميلاد ورتبهم وظروفهم وأماكن إصاباتهم القاتلة. كما أعلنت الوزارة الروسية أن لديها بيانات عن عدد كبير من العسكريين الأوكرانيين الفارين والجرحى والمفقودين، ومعلومات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن عدد القتلى بين القوات الأوكرانية والمرتزقة يصل إلى 23367 شخصا.

المصدر: تاس