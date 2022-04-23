كوريا ج – حكمت محكمة استئناف لصالح مجموعة من المسلمين الذين يسعون لإلغاء أمر إداري بتعليق بناء مسجد في مدينة دايغو بجنوب شرق كوريا الجنوبية رافضة استئناف شكوى السكان.

ووافق مكتب الحي الشمالي “بوك-دونغ” في دايغو، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول، في البداية على بناء مسجد إسلامي في منطقة سكنية في منطقة دايهيونغ دونغ في سبتمبر 2020، لكنه أصدر أمر التعليق في فبراير من العام الماضي بعدما تلقى شكاوى من السكان.

ورفع المسلمون الذين يضغطون من أجل البناء دعوى لإلغاء أمر التعليق، وحكمت محكمة محلية لصالحهم العام الماضي، قائلة إن مكتب الحي أصدر أمر التعليق بناء على شكاوى وليس على أسس قانونية.

لم يستأنف مكتب الحي القرار، لكن السكان رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف.

وعلى الرغم من حكم المحكمة، لم يتم استكمال عمليات البناء لأن السكان عرقلوا المشروع من خلال إغلاق مدخل موقع البناء بسياراتهم ووضع ملصقات ولافتات معادية للإسلام في المنطقة. حيث يدعى السكان أنهم سيعانون من التلوث الضوضائي ومضايقات أخرى بسبب المسجد.

وبشكل منفصل، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في أكتوبر مكتب الحي باتخاذ إجراءات لاستئناف البناء.

المصدر: يونهاب