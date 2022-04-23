وغاب ميسي عن مواجهة أنجيه الماضية بسبب اصابة عضلية، فيما غاب نيمار للإيقاف.

ويستعد باريس سان جيرمان لحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة فى تاريخه، فى حال تعادله أو فوزه على فريق لانس.

من جهته وجه ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، رسالة لجماهير فريقه قبل مواجهة لانس، في إطار الجولة 34 من الدوري الفرنسي: “الفوز بالدوري الفرنسي إنجاز يجب تقديره، فهو لقب له قيمة، ولا يمكن الاستهانة به أو التقليل منه”.

وأضاف: “أتمنى أن تتواجد الجماهير، وتحتفل معنا بالفوز في المباراة والتتويج باللقب، الذي سيكون بمثابة قسط من الراحة، في ظل الوضع المخيب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا”.

وشدد المدرب الأرجنتيني: “يجب أن تكون الانتقادات بناءة، وجمهور بي إس جي ركن مهم ورئيسي، في صناعة القرارات داخل النادي”.