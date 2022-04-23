واشنطن – نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي دوليب سينغ إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أي خطوات لمحاسبة روسيا على الوضع في أوكرانيا، دون أن يؤدي ذلك لأي مواجهة عسكرية مباشرة معها.

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لن ندخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا”.

وتابع: “الرئيس جو بايدن أوضح أننا سنفعل كل شيء باستثناء المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وسنفعل ذلك مع حلفائنا”.

وأكد حسب وكالة “نوفوستي” الروسية أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة.

المصدر: وكالات