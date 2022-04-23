القدس – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تخوفات إسرائيلية من اشتعال مواجهات عنيفة في القدس والمدن العربية داخل إسرائيل على خلفية التصعيد حول المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة.

وأفادت قناة “كان” العبرية، بأن قوات الأمن تستعد لمواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل بعد إصابة فلسطينيين في الأقصى يوم الجمعة أحدهم حالته خطيرة جدا بعد إصابته في الرأس.

وكشفت القناة أن وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف أوصى الشرطة بالامتناع “قدر الإمكان” عن اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة الى أن قرارالقيام بذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي أمر ضباط شرطة حرس الحدود الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري بسبب مخاوف من انتشار العنف إلى مدن مثل أم الفحم والناصرة.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين في أم الفحم، بعد منتصف ليل الجمعة، بعد مسيرة حاشدة في المدينة منددة بالتصرفات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وأعلنت فجر اليوم السبت اعتقال أربعة أشخاص في أم الفحم بزعم الإخلال بالنظام العام.

وأصيب عشرات من المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى صباح أمس الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القوات للمسجد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية