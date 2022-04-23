الولايات المتحدة – تراجعت أسهم “وول ستريت” تاركة مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” عند أكبر خسارة في يوم واحد خلال سبعة أسابيع.

وتراجعت الأسهنم مع تعمق المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وجهود البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8 بالمائة مسجلا ثالث أسبوع خسارة على التوالي.

كما هزت العديد من تقارير الأرباح المخيبة للآمال من جانب الشركات ما كان الركيزة الأساسية لدعم السوق.

في اليوم السابق، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة لاحتواء التضخم مع زيادات أكبر في أسعار الفائدة، بدءا من اجتماع السياسة التالي المقرر في غضون أسبوعين.

المصدر: أ ب