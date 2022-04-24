لبنان – دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منطقة “التبانة” في مدينة طرابلس تزامنا مع إطلاق رصاص إثر غرق زورق كان يحمل نحو 60 مهاجرا قبالة السواحل اللبنانية.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى مدينة طرابلس، بعد توتر كبير شهدته المنطقة، رافقه إطلاق نار كثيف في منطقة القبه، إثر غضب الأهالي من غرق مركب كان يقل مهاجرين مقابل سواحل المدينة.

هذا وأفاد موقع “لبنان 24” بسماع إطلاق رصاص أمام مدخل مستشفى المظلوم في طرابلس، حيث جرى نقل أشخاص إلى هناك، من الذين تعرضوا لحادثة غرق الزورق قبالة المدينة.

وكشف “لبنان 24” عن حصول توتر أمام مدخل طوارئ المستشفى الحكومي وذلك بعد محاولة مجموعة كبيرة من الشبان الدخول إلى المستشفى، إلا أن الجيش منعهم، وأطلق النار في الهواء لتفريق الحشود أمام المستشفى.

هذا وأعلنت وزارة الاشغال والنقل عن غرق مركب على متنه نحو 60 شخصا خلال محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا من منطقة طرابلس، في حين أكد الصليب الأحمر اللبناني إنقاذ 45 شخصا ووفاة طفلة، فيما لا يزال البحث جاريا عن 15 شخصا في عداد المفقودين.

وأوضحت صحيفة “النهار” أن جهود عناصر الجيش اللبناني مستمرة في البحث عن المفقودين الباقين، وأشارت إلى ورود معلومات غير مؤكدة عن وفاة طفل ثان غرقا.

المصدر: “لبنان 24” + “النهار” + RT