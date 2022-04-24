ليبيا – واكب تقرير إخباري تطورات المطالبة الليبية للخاصة الملكية في بريطانيا بإعادة آثار أعمدة “رخام إلجين الليبي” المسروقة التي يعود تاريخها إلى ألفي عام.

التقرير الذي نشرته صحيفة “إيفننغ ستاندارد” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الخاصة الملكية البريطانية التي تديرها شركة “ذا كراون إستيت” تواجه تهديدات قانونية من ليبيا الساعية إلى إعادة هذه الأعمدة الموجودة حاليًا في حديقة “وندسور” الكبرى.

وأضاف التقرير: إن الحملة الليبية التي يقودها المحامي البريطاني من أصل ليبي محمد شعبان تؤكد تورط الديبلوماسي “اللورد إلجين” بسرقة هذه الأعمدة الرخامية في القرن الـ19 من بلدة لبدة الكبرى الأثرية في مدينة الخمس، ما يحتم إعادتها إلى موطنها الأم.

وقال شعبان: “نقول إنها سرقت ويجب إعادتها على سبيل الالتزام الأخلاقي والقيم البريطانية تدور حول فعل الشيء الصحيح، وأعتقد أنه يجب إعادة هذه القطع الأثرية. لقد أظهرنا احترامًا كبيرًا حتى الآن وربما لم نحظى بالاحترام الذي نستحقه، وبالنسبة لنا الآن لا شيء مستبعد”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” قد زعم سرقة هذه الأعمدة التي تحمل تسمية يونانية “بارثينون” من أثينا، داعيًا إلى إعادتها إلى اليونان لأنها تنتمي لمتحف “أكروبوليس”، فيما استبعد نظيره البريطاني “بوريس جونسون” حصول ذلك.

وأشار “جونسون” إلى حصول “إلجين” على هذه الأعمدة بشكل قانوني وأنها مملوكة قانونًا لأمناء المتحف البريطاني، وهو ذات ما ذهبت إليه الشركة التي شددت على استمرار عرضها للملايين من الجمهور في حديقة “وندسور” ممن يستمتعون بذلك في كل عام.

ترجمة المرصد – خاص