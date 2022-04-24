ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “الأناضول” التركية قرب استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها المباشرة من شرق البلاد إلى تركيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن عرفات البرغثي من الخطوط الجوية الليبية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تأكيده أن الـ26 من أبريل الجاري سيشهد تسيير شركة برنيق الليبية الخاصة للطيران أول رحلة مباشرة لها من مطار بنغازي إلى مطار صبيحة التركي بعد أكثر من 7 أعوام من التوقف.

وأضاف التقرير أن عدد الرحلات الجوية سيكون بمعدل رحلتين في الأسبوع للمطار الواقع في مدينة إسطنبول التركية.

ترجمة المرصد – خاص