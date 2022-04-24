مصر – أشاد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ بقوات حرس الحدود المصرية، مشيرا إلى أنها قطعت خطوط الإمداد أمام المتطرفين وهو ما ساهم في نجاح مكافحة الإرهاب.

وأضاف عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية، أن “قضية ضبط الحدود من أهم القضايا التي تهم مصر في ظل ما تعانيه المنطقة من عدم الاستقرار”.

وتابع: “قطع خطوط الإمداد أمام العناصر الإرهابية كان له دورا هاما في نجاح جهود مكافحة الإرهاب، وأن أبطال حرس الحدود قاموا بدور كبير للغاية في ضبط الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية التي تمتد لأكثر من 5900 كيلو”.

وأضاف، أن “رجال حرس الحدود نجحوا فى إجهاض محاولات تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي، سواء الهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر وغيرها”.

وأكد عبد الحافظ، أن “التطرق لإجمالي جهود قوات حرس الحدود من عام 2019 حتى عام 2022 يكشف حجم المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية”.

المصدر: “صدى البلد”