ليبيا – قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله السعداوي إن عودة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج لا تعني أي شيء، في السابق كان لهم وزن، وكان هناك تحشيد لقواتهم، لكن اليوم التيار الإسلامي انتهى وبانت مساوئه، وظهر أنه تيار إقصائي وقد تبين هذا الأمر لكل ليبيا، على حد تعبيره.

السعداوي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، أشار إلى أن بلحاج مطلوب للنائب العام وليس له أي وزن، مضيفًا: “إن الصراع الليبي لن يفضي إلى أي حرب جديدة، والمخاوف التي يبديها البعض من عودة بلحاج، هي برأيي مبالغ فيها، حيث لم يعد لبلحاج أي ثقل دوليًا، وليس مستبعدًا أن تكون الدوحة التي كان يتواجد بها، قد طلبت منه المغادرة، بعد أن انتهت صلاحيته”، وفقًا لقوله.