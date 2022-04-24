ليبيا – لخص تقرير إخباري نشره الصليب الأحمر نشاطاته بهدف الاستجابة لاحتياجات ليبيا الإنسانية الكبيرة عام 2022 لمواجهة تداعيات عقد من النزاعات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، حذر من هشاشة الأوضاع السلمية في ليبيا في ظل التغييرات المستمرة في المشهد السياسي؛ إذ قد يتسبب أي تدهور في الوضع الأمني بتأثير عام على جميع قطاعات وقطاعات الحياة ليكون المدنيون والمشردون بسبب القتال أكبر المتضررين.

وأضاف التقرير: إن الصليب الأحمر يقدم المساعدة في مجالات الرعاية الصحية والأمن الاقتصادي وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لدعم المؤسسات العامة لضمان توفير هذه الخدمات للمجتمعات، فضلًا عن توفر المعدات والمواد الاستهلاكية للمستشفيات وعيادات الرعاية الصحية الأولية ومراكز إعادة التأهيل البدني.

وتابع التقرير: إن الصليب الأحمر يوزع المواد الغذائية والأغطية ومواد المطبخ لمجتمعات النازحين داخليًا بما فيهم العائدين لديارهم والمنح المالية وغيرها من أشكال الدعم لمساعدتهم على بناء سبل عيشهم، فضلًا عن استمرار برنامج الحماية عبر زيارة مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وبين التقرير أن الدعم يتضمن إعادة الروابط الأسرية من خلال تعقب الأفراد الذين فقدوا الاتصال بأسرهم نتيجة للنزاع المسلح أو الهجرة غير الرشعية وإدارة برنامج للطب الشرعي، للتأكد من أن المؤسسات الليبية لديها المعرفة التقنية الكافية للإدارة الكريمة لملف القتلى وتقديم دورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني.

وأشار التقرير إلى أن التعاون مع الشريك المتمثل بالهلال الأحمر الليبي يتم من خلاله تعزيز الاستجابة من خلال 4 مكاتب بالعاصمة طرابلس ومدن بنغازي ومصراتة وسبها، بدعم من مكتب تونس، متطرقًا في ذات الوقت لبعض أبرز الأنشطة الإنسانية التي تم القيام بها في العام 2021.

وشهد العام الماضي إجراء 221 اتصالًا لتوطيد الروابط بين أفراد الأسرة المنفلة، بسبب النزاع والعنف والهجرة غير الشرعية بما فيهم المحتجزين والقصر غير المصحوبين والبالغين المستضعفين وتقديم مليون استشارة طبية، بما في ذلك 118 ألف حالة إدخال للمستشفيات و70 ألف عملية تلقيح بالمرافق الطبية.

وأضاف التقرير: إن مليون شخص في 35 مدينة وبلدة استفادوا من تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوفرها وتحسين خدمات الصرف الصحي لتدخلات الصليب الأحمر بالمواد الأساسية والمشورة الفنية، فيما تلقى 256 ألفًا و800 شخص بما فيهم النازحون داخليًا والعائدون وأسر ضعيفة وأخرى تعليها نساء مساعدات.

وتابع التقرير: إن هذه المساعدات تضمنت تقديم الطرود الغذائية والمنح المالية متعددة الأغراض في وقت حصل فيه 3 آلاف و500 شخص من ذوي الإعاقة على خدمات متنوعة في 3 مراكز لإعادة التأهيل الجسدي في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

ترجمة المرصد – خاص