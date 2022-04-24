ليبيا – رأى المحلل السياسي جابر الهمالي أن العودة التي وصفها بـ”المفاجئة” للقياديين عبد الحكيم بالحاج وشعبان هدية من دون اعتبار لمذكرة الإيقاف التي أصدرها النائب العام منذ حوالي سنة بحق عبد الحكيم بالحاج، تمثل تغيرًا كبيرًا في استراتيجية التيارات المتشددة، التي دأبت منذ حوالي 4 سنوات على محاولة تغيير جلدها، وإيهام الرأي العام المحلي الليبي بأنها تيارات تؤمن بالحلول السلمية ومدنية الدولة.

الهمالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن هذه العودة تعيد إحياء تحالفات دينية متشددة تتمثل في تيارات الإخوان بقيادة علي الصلابي وجناحه المسلح بقيادة بالحاج، يضاف إليها الجناح الذي يقوده مفتي الجماعات المتشددة الصادق الغرياني، مع قيادات بقايا شورى بنغازي ودرنة الهاربين من المنطقة الشرقية بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على الشرق، وطرد هذه الجماعات من درنة وبنغازي، يضاف إليها طرف جديد وهو تحالفها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.