باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

فرنسا – توج باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد تعادله مع ضيفه لانس 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من “الليغ 1”.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ68 عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لانس هدف التعادل في الدقيقة الـ88 عن طريق كورينتين جيان.

ولعب لانس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ57 بعد طرد لاعبه النمساوي كيفين دانسو عقب نيله الإنذار الثاني لتدخله العنيف على البرازيلي نيمار.

وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 78 نقطة موسعا الفارق إلى 16 نقطة عن أقرب مطارديه مارسيليا الذي يحل ضيفا على ستاد ريمس غدا الأحد في الجولة ذاتها.

وضمن باريس سان جيرمان التتويج باللقب بغض النظر عن نتائجه أو نتائج منافسيه في الجولات الأربع الأخيرة من عمر الدوري.

في المقابل، توقف رصيد لانس عند 54 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب “الليغ 1”.

يذكر أن باريس سان جيرمان عادل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب الدوري الفرنسي الذي كان ينفرد به فريق سانت إيتيان بـ10 ألقاب.

المصدر: RT