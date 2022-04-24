ليبيا – تطرق تقرير إخباري لقضية حبس وزيرة الثقافة السابقة في حكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي لـ6 أيام في سجن في العاصمة طرابلس بأمر من النائب العام بتهم تتعلق بالفساد.

التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي في قناة الجزيرة القطرية وتابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، نقل عن توغي قولها أنها لم تتوقع أن تنتهي قضية تقديمها شكوى مبدئية ضد وكيل الوزارة معمر الضاوي في الـ29 من ديسمبر الماضي للنائب العام بحبسها.

وتحدثت توغي من سكنها المؤقت الذي تعيش فيه بعد مصادرة حكومة تصريف الأعمال منزلها في العاصمة طرابلس عن صدمتها من حبسها مضيفة بالقول: “حتى لو تم اتهامي بالقتل يجب أن تكون هناك إجراءات، كان ينبغي أن يتخذوها معي، فأنا أتمتع بحصانة من المحاكمة ومن بين هذه الإجراءات سحبها أو منعي من السفر”.

وأكدت توغي أن الشكوى ضد الضاوي أتت لتهديده إياها بسبب مقاومتها الفساد الذي ارتكبه، مبينة أن التعامل معها تم بعنصرية لعدم القبول بتولي امرأة سمراء من جنوب البلاد موقعًا قياديًا، فضلًا عن وصفها بـ”العبدة” بسبب لون بشرتها وتهديد أبنئاها وعدم التعاطف معها.

وأبدت توغي رفضها لقضية عدم عودتها لممارسة عملها رغم تبرئة ساحتها، في وقت لم يمارس فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة دوره في هذه العودة وتمسك بديلها المكلف أسامة الغويل بالمنصب، فيما لم يرد الأخير والضاوي على طلبات الشبكة للتعليق.

وأعربت توغي عن ألمها لمصادرة النيابة العامة جواز سفرها ما حال دون تمكنها من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية لرؤية زوجها المريض وأبنائها، فيما تم منعها أيضًا من الذهاب إلى مدينة سبها لزيارة أخوتها والاحتفال معهم بحلول شهر رمضان.

وبحسب محامي قضايا حقوق الإنسان بالعاصمة طرابلس سامي الأطرش، تم ارتكاب ظلم بحق توغي عبر عدم السماح لها باستئناف عملها بعد أن أثبت التحقيق معها أنها غير مذنبة، واصفًا إبعادها عن العمل بعلم الدبيبة بقرار سياسي؛ إذ لا توجد أي قضية ضدها حسب قوله.

ترجمة المرصد – خاص