الهند – أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف المحادثات التجارية مع الهند لإضعاف علاقات نيودلهي وموسكو الاقتصادية المتنامية.

وقال مسؤول رفيع للوكالة إن “الاتحاد يخطط لاستئناف المحادثات التجارية مع الهند في محاولة لتزويد الدولة الواقعة في جنوب آسيا ببديل عن روسيا”.

وأشارت إلى أن التكتل يخطط إلى تشكيل مجلس تكنولوجي مع الهند لمناقشة تنظيم حماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي و”جهود الرقمنة الأوسع نطاقا”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستزور الهند في الفترة من 24 إلى 25 أبريل لمناقشة الوضع في أوكرانيا وأمور أخرى.

وتوقفت المفاوضات لتشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند في عام 2013.

المصدر: “نوفوستي”