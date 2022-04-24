اليمن – حملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، مسؤولية تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فجر الأحد.

وحمل الوزير “مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمّان”.

وأوضح أن “الرحلة التي كان مقرر انطلاقها اليوم الأحد تعثرت جراء عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية‏”.

وأضاف: “مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة”‏.

بدوره، قال رائد جبل، وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن “دول التحالف رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التي كان من المقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الأحد”.

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين إن “دول التحالف تتنصل عن التزاماتها، معتبرا ذلك خرقاً للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن”.

ومساء السبت، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، تعذر انطلاق أولى رحلاتها من مطار صنعاء الدولي، في موعدها المقرر ، مبررة ذلك “بعدم حصولها على تصاريح تشغيل رحلاتها من المطار”.

وأفادت الخطوط الجوية في بيان نشرته على صفحها بفيسبوك “أنها لم تتلق حتى اللحظة (10:00 ت. غ) التصاريح اللازمة لتشغيل أول رحلة لها من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان والتي كانت مقررة صباح الأحد”.

وعبرت عن “أسفها الشديد للمسافرين على عدم السماح بتشغيل أولى الرحلات من مطار صنعاء الدولي”.

وأضافت: “نأمل أن يتم تجاوز كل الإشكاليات (لم تحددها) في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء”.

ولم تحدد الخطوط الجوية اليمنية الجهة المخولة بإصدار التصاريح فيما لم تصدر إفادة من الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي بهذا الخصوص حتى الساعة 11:30 (ت.غ).

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في بيانين منفصلين عن انطلاق أول رحلات تجارية من مطار صنعاء في 24 أبريل /نيسان الجاري.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف العربي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

الأناضول