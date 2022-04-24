روسيا – أشار الخبير الاقتصادي أليكسي يلسوكوف، إلى وجود مشروع لإنتاج ورق التواليت وورق المكاتب وورق الكتب في روسيا من الحجر.

وذكر أنه سيتم تقديم هذا المشروع في منتدى “الأفكار القوية للفترات الجديدة”، في الصيف المقبل.

وأوضح الخبير أنه، إلى جانب الورق التقليدي من لب الخشب، يقترح بدء إنتاج الورق الحجري – من الحجر الكلسي والبوليمر غير السام.

وأضاف يلسوكوف: “يمكن استخدام الحجر الكلسي في صناعة ورق التغليف السميك وورق المكاتب والكتب وحتى ورق التواليت. إذا تم إنشاء الإنتاج الضخم في البلاد، فإن أسعاره ستكون مماثلة أو حتى أقل من أسعار الورق العادي”.

وفقا له، يتم إنتاج الورق الحجري اليوم بالفعل في اليابان. وهناك مشاريع في أوزبكستان، حيث يوجد أيضا الكثير من الحجر الكلسي، كما أبلغت تركيا عن مشاريع مماثلة.

وقال: “احتياطيات الحجر الكلسي في روسيا لا تنضب. لا يلزم تبييض مثل هذا الورق، وهو أكثر مقاومة للتلف، بما في ذلك بسبب الرطوبة. ويمكن استخدامه لجميع أنواع الطباعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو صديق للبيئة وقابل للتحلل”.

المصدر: نوفوستي