سلوفاكيا – أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر أن بلاده التي تتزود بـ85-87% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ستسدد لموسكو قيمة الغاز في النصف الثاني من مايو المقبل باليورو.

ونقلت وكالة أنباء “تي أس آر” عن هيغر قوله: “سندفع لروسيا في النصف الثاني من مايو مقابل الغاز باليورو.. هذه هي خطتنا”.

وأكد أنه “في حال توقف إمدادات الغاز من روسيا، فإن احتياطاتنا من الغاز للمستهلكين المنزليين ستكون كافية حتى أبريل 2023”.

وأعترف هيغر بأن “الوقف الفوري لواردات الغاز الروسي سيخلق مشكلة خطيرة لدول الاتحاد الأوروبي”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في مارس الماضي، حدد بموجبه إجراء جديدا لسداد قيمة إمدادات الغاز الروسي للدول غير الصديقة بالروبل الروسي حصرا.

وأدى هذا القرار إلى ارتفاع حاد في قيمة الروبل الروسي أمام اليورو والدولار، بعد هبوط سجله إثر العقوبات المالية التي فرضتها الدول غير الصديقة ضد روسيا، وهدفت بها لـ”تدمير الروبل” والاقتصاد الروسي، كما هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا في خطاب حاشد مؤيد لأوكرانيا.

المصدر: “تاس”