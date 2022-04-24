إنجلترا – أمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق البرازيلي غابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 4 و23 و49 و53، كما تكفل بصناعة الهدف الخامس لزميله الإسباني رودريغو هيرنانديز في الدقيقة الـ34.

وسجل هدف الضيوف اليتيم الإيفواري حسن كامارا في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة موسعا الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب مطارديه ليفربول الذي يستضيف إيفرتون غدا الأحد في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT