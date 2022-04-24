كوريا الشمالية تتعهد بتوسيع العلاقات مع روسيا في ذكرى القمة التي جمعت قائدي البلدين

كوريا الشمالية تتعهد بتوسيع العلاقات مع روسيا في ذكرى القمة التي جمعت قائدي البلدين

كوريا ش – تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا عشية الذكرى الثالثة للقمة بين كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشر على صفحتها الرسمية، اليوم الأحد: “اليوم، تواصل العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، حتى في مواجهة تحديات وضغوط الولايات المتحدة والقوات التابعة لها، تطورها وتعمقها .. وتسهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة وإقامة النظام الدولي على أساس الاستقلال والعدل”.

وتابع البيان: “إنه موقف ثابت بالنسبة لحكومة كوريا الشمالية، توسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا، صديقتنا وجارتنا القريبة، في جميع المجالات، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الشمالية وروسيا”.

وأضاف البيان: “زيارة كيم لروسيا كانت حدثا تاريخيا بمثابة نقطة تحول في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مرحلة جديدة أعلى.. بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية، تتطور علاقات الصداقة طويلة الأمد بين كوريا الشمالية وروسيا بقوة أكبر بفضل اهتمام قادة البلدين”.

وعقد رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية قمة في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في 25 أبريل 2019.

المصدر: يونهاب