الولايات المتحدة – حاز الروسي ألكسندر أوفيشكين مهاجم فريق واشنطن للهوكي على حب الجماهير ليس فقط بفضل أدائه الهجومي، ولكن أيضا لموقفه الدافئ تجاه طفل مريض كان بين الحضور.

وخلال مباراة بين أريزونا وواشنطن أقيمت في مدينة فينيكس الأمريكية، تواجد بين الحضو طفل مريض بالصرع تغلب بشجاعة على جميع الصعوبات، فقط لرؤية نجمه المفضل أوفيشكين بأم عينيه وطلب صورة له، من خلال لافتة رفعها كتب عليها:” أوفي، لدي صرع، وأريد أن أكون رائعا أيضا، هل يمكنني أن أتصور معك؟”.

لم تمر العبارة المكتوبة مرور الكرام، خلال فترة الإحماء، ليذهب قائد الفريق الروسي البالغ 36 عاما إلى المنصة وابتسم للصبي وألقى بعصا الهوكي الخاصة به فوق الحاجز الزجاجي، وبعد التأكد من أن الهدية وقعت في يد الطفل اليمنى، واصل أوفيشكين الإحماء بابتسامة على وجهه.

صحيح أن المهاجم الروسي أوفي لم يفعل بالضبط ما طلبه الطفل منه، لكنه أثار بتصرفه سرور الجماهير الحاضرة، سواء في صالة التزلج أو على الشاشات في جميع أنحاء العالم.

ويحرص أوفيشكين على تقديم الهدايا للجماهير الشباب والأطفال الذين يحضرون مباريات لاعب الهوكي المفضل لديهم لأول مرة، وغالبا ما يقدم أقراص الهوكي لهم كتذكار مبهج.

المصدر: news.sportbox.ru