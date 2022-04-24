لحظة بلحظة.. اليوم الـ60 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ60 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانا – تخوض القوات الروسية لليوم الـ60 عمليتها الخاصة في أوكرانيا، والتي تمكنت خلالها من تدمير جزء كبير من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير معظم أراضي دونباس.

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المصدر : RT