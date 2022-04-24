لاهاي – شهدت العاصمة الهولندية أمستردام ومدينتا لاهاي وماستريخت مظاهرات للتنديد باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وبحسب مراسل الأناضول، اجتمع العديد من المتظاهرين قرب مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، وساروا إلى ميدان “كويكامب”.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وإنهاء العدوانية والجرائم وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

كما رفعوا لافتات مناهضة للصهيونية وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل وأخرى تنتقد الازدواجية في التعامل مع أوكرانيا وفلسطين.

وفجر الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 31 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات “الأقصى”، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعا.

الأناضول