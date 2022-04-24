القدس – اتهم الممثل والمخرج الأمريكي الشهير مارك روفالو إسرائيل بالاستهداف الممنهج للمصلين والصحفيين في المسجد الأقصى.

وكتب على “تويتر”: “يوم أمس، اعتقلت إسرائيل ما يقارب من 500 فلسطيني من المسجد الأقصى، إضافة لإصابة 170 شخصا العديد منهم في حالة حرجة، والعديد منهم صحفيون ضمن استهداف ممنهج”.

ووقع روفالو العام الماضي إلى جانب 100 من المشاهير على رسالة اتهم فيها إسرائيل بأنها دولة “فصل عنصري واستعمار استيطاني تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كونها نظام فصل مؤسسي للتمييز العنصري”.

وأصيب عشرات الفلسطينيين ظهر الجمعة، بالاختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة من طائرات مسيرة لتفريقهم في باحات المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بالقدس، أنها سجلت 26 إصابة بالاختناق منها لـ9 أطفال جرّاء إطلاق الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز في ساحات الأقصى، لترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57 إصابة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى فجر الجمعة، واعتدت على المصلين وأطلقت صوبهم الرصاص المطاطي والقنابل بكثافة، مما أدى إلى إصابة العشرات بينهم مصور قناة RT ومصوران أخران بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، كما اندلع حريق في بعض أشجار المسجد.

المصدر: RT + “معا”