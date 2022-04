إسبانيا – كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في ضم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي مع اقتراب موعد انتهاء عقد اللاعب مع الريدز.

وفقا لصحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن صلاح عاد لتصدر قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، على حساب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وسبق أن ارتبط برشلونة بضم صلاح منذ عدة أشهر، بناء على طلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقال صلاح مؤخرا لمجلة FOUR FOUR TWO: “لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، يتبقى لي عام واحد في عقدي الحالي، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد”.

وبشأن إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده، قال: “أنا لست قلقا، لا أدع نفسي أقلق بشأن شيء ما، فالموسم الحالي لم ينته بعد، وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء”.

وشدد: “أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل إذا لم تنجح المفاوضات”، مضيفا بلهجة مازحة “لكن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي، فهذا أمر مختلف”.

ويعد محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وشارف عقد “الفرعون” مع ليفربول على النهاية وتحديدا في 30 يونيو 2023، مع تعثر مفاوضات التمديد أكثر من مرة.

