هيئة حقوقية سودانية: نزوح 20 ألفا جراء اقتتال قبلي في دارفور

هيئة حقوقية سودانية: نزوح 20 ألفا جراء اقتتال قبلي في دارفور

السودان – أعلنت هيئة محامي دارفور بالسودان، فجر الأحد، سقوط قتلى وجرحى، ونزوح حوالي 20 ألفا جراء اقتتال قبلي اندلع الجمعة، بولاية غرب دارفور.

وذكرت الهيئة (مستقلة) في بيان، “اندلعت أحداث دامية مؤسفة بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور نجمت عنها سقوط العديد من الضحايا والجرحى من أهالي المنطقة ومن المهاجمين ونزوح ما يقارب 20 ألفا من أهالي المنطقة”.

وأضاف، “لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة”.

وتابع، “وفي الأسابيع الماضية شهدت عدة مناطق في دارفور أحداث دامية مماثلة بمنطقة جبل مون، ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور كما وفي جنوبها مؤخرا بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة وقبل ذلك بولاية شمال دارفور ووسطها”.

وزاد، “ظل الأحداث تبدأ بين طرفين أو مجموعات محدودة وسرعان ما تتحول إلى قتال وصراعات قبلية دامية تطال الأبرياء وتُزهق فيها أرواح الأبرياء وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة”.

من جانبه، أكد ممثل والي (حاكم) ولاية غرب دارفور، محمد زكريا، “استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينك التي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى”.

وأشار وفق الوكالة الرسمية، إلى “وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية بالخرطوم لحسم التفلتات الأمنية”.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن “لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا برئاسة شرطة الولاية اتخذت خلاله جملة من التدابير الأمنية فيما يتعلق بإرسال تعزيزات عسكرية اضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة خاصة منع استخدام الدراجات النارية”.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور بين حين وآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

الأناضول