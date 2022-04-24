واشنطن تخصص 1.2 مليون دولار إضافية لتقليل اعتماد جورجيا على التصدير إلى روسيا

واشنطن تخصص 1.2 مليون دولار إضافية لتقليل اعتماد جورجيا على التصدير إلى روسيا

جورجيا – ستخصص الولايات المتحدة مبلغ 1.2 مليون دولار إضافي لدعم الزراعة في جورجيا وتقليل اعتمادها على الصادرات إلى روسيا.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أنه نتيجة لذلك، ستتم زيادة الميزانية الإجمالية للبرنامج إلى 24.3 مليون دولار.

وستؤدي الزيادة المقترحة إلى توسيع مجالات النشاط الثلاثة: منح للابتكار والمساعدة الفنية وتطوير الشراكات.

وسيؤدي ذلك إلى “توسيع المساعدة الفنية وإعطاء ما لا يقل عن 50 شركة زراعية إضافية الفرصة لتلقي خدمات دعم الصادرات اللازمة لدخول أسواق تصدير جديدة (غير روسية)”.

يؤكد خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن جورجيا “حليف مهم للغاية للولايات المتحدة في المنطقة”.

وفقًا للوثيقة، فإن الهدف من البرنامج الأمريكي في جورجيا للفترة 2020-2025 هو إقامة شراكة استراتيجية “لتعزيز التكامل الأوروبي الأطلسي وزيادة المرونة في مواجهة النفوذ الخبيث”.

ويوضح خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العنصر الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو تقليل اعتماد جورجيا على الصادرات إلى روسيا.

وأضافت الوثيقة: “تنويع الصادرات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الأسواق الروسية تجاه الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى غير الخبيثة، هو عنصر أساسي في استراتيجية البرنامج لضمان تحقيق هدف التنمية هذا ودعم مجموعة أوسع من الأهداف لمواجهة التأثير الضار وتعزيز التكامل الأوروبي الأطلسي كجزء من المساعدة الأمريكية للدول الأخرى”.

المصدر: RT