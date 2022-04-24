السعودية – أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تتوقع نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030.

وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي السعودي، فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، أن المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، شدد الوزير أن السعودية في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتا إلى أن المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم لعام 2021، وذلك وفقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح الجدعان أن الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة أفضل صاعد رقمي، وهو ما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي

ويترأس وزير المالية محمد الجدعان، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في العاصمة الأمريكية (واشنطن) خلال الفترة بين 18- 23 رمضان الجاري.

المصدر: عكاظ