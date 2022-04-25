أمير الكويت: للإصلاح خطوات ومسارات وهو لا يحدث بين ليلة وضحاها

أمير الكويت: للإصلاح خطوات ومسارات وهو لا يحدث بين ليلة وضحاها

الكويت – شدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد على أن بلاده وشعبها أمانة في أعناق قيادتها السياسية، وأن “للإصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها”.

وقال في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي ألقاها ولي العهد مشعل الأحمد أمس: “إننا لن ندخر وسعا وجهدا في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل نهجنا الديمقراطي الأصيل ودستورنا القويم وعاداتنا وأعرافنا العريقة”.

وأضاف مخاطبا أبناء الشعب: “أنتم – لا غيركم – بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات”.

وتابع: “وإنكم تدركون أن للإصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل وتكاتف وتلاحم من شعب وفي أصيل”.

وختم: “الكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم، قائمة بدورها الخليجي والدولي مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع العالم”.

المصدر: “القبس”