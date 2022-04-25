ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار دبي 128 بالمئة في الربع الأول

ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار دبي 128 بالمئة في الربع الأول

دبي – أفادت بيانات حكومية، الإثنين، بأن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفعت 128 بالمئة خلال الربع الأول 2022، وسط التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت هيئة دبي للطيران المدني (حكومية) في بيان، أن المطار استقبل 13 مليونا و130 ألف مسافر خلال الفترة المنتهية في مارس/آذار الماضي، من 5 ملايين و750 ألف مسافر بالفترة المقارنة من 2021.

وارتفع أعداد المسافرين خلال مارس إلى 5.28 ملايين مسافر، وبنسبة 154 بالمئة، مقارنة بـ 2.03 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.

كانت إمارة دبي استأنفت في يوليو/تموز 2020 استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاد مطار دبي الدولي في نوفمبر/تشرين ثاني 2021 إلى العمل بكامل طاقته التشغيلية، بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من “الكونكورس A”.

ونمت أعداد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 12.7 بالمئة في 2021، إلى 29.1 مليونا، بعد تراجعها بنسبة 70 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة ليسجل 26.3 مليونا.

وعطل فيروس كورونا خطط مطار دبي التي كانت تستهدف زيادة إجمالي المسافرين إلى 100 مليون خلال 2020.

ويعد قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024 أو فيما بعدها، وفق تقديرات اتحاد النقل الجوي “إياتا”.

الأناضول