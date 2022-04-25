الإمارات.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الإمارات.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الإمارات العربية – بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن صادق تهانيه وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى ماكرون.

من جهته، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وقال في تغريدة بثلاث لغات على “تويتر”: “خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار”.

وأضاف: “نتطلع معا إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك”.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.

وقالت وسائل الإعلام أن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪.

وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا لتقديرات أجراها معهد “إبسوس سوبرا”.

المصدر: RT