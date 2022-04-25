فبحسب تقرير لموقع «كير 2 Care» المعني بالشؤون الصحية، فإن الباذنجان يحتوي على نوع نادر من مضادات الأكسدة يعرف باسم «ناسونين»، وهو يتميز بفوائده الكثيرة للصحة، حيث إنه من مضادات الأكسدة القوية القادرة على تحييد الشوارد الحرة التي تتسبب بتدمير الخلايا الحية والأنسجة.الـ«ناسونين» هو الذي يعطي للباذنجان لونه البنفسجي الداكن الذي يحميه من أي أضرار قد تؤثر عليه من البيئة المحيطة، وخاصة أشعة الشمس. الـ«ناسونين» يوجد أيضاً في الملفوف الأحمر واللفت الأحمر، إلا أن الباذنجان يعد الأغنى بالـ«ناسونين» أكثر من أي عنصر غذائي آخر.

أما عن فوائد تناول الباذنجان، فهي كثيرة ومذهلة، ومنها ما يلي:

1 مضاد للالتهابات



الباذنجان يقاوم الالتهابات (بفضل الـ«ناسونين»)، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص.

2 يحمي الحمض النووي وأغشية الخلايا



يحمي الباذنجان الطبقة الدهنية لغشاء الخلية، مما يوفر الحماية الكافية للخلية فيحميها من الموت أو التعرض لأي تغييرات.

3 مفيد لصحة المخ



الـ«ناسونين» الموجود في الباذنجان يساعد في الحفاظ على أغشية خلايا المخ الدهنية، مما يساعد بالتالي في لحفاظ على صحة المخ.

4 يساعد في الاستفادة من الأغذية والتخلص من النفايات



الـ«ناسونين» يساعد خلايا الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية المفيدة في الأطعمة والتخلص من النفايات. فالتخلص من النفايات أولاً بأول يمنع الجسم من تكديس السموم وبالتالي يحميه من أمراض عديدة مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل.

5 يساعد في امتصاص الجسم للحديد:



أثبتت الدراسات أن الباذنجان يساعد الجسم على امتصاص الحديد بسهولة ويسر، مما يساعد في عملية انتقال الأكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

6 يساعد مرضى السكري من النوع 2



خلصت الدراسات إلى أن الباذنجان يساعد في السيطرة على مستوى الغلوكوز في الدم، مما يعود بالنفع على مرضى السكري من النوع 2.

7 ينظم ضغط الدم



أثبتت الدراسات أيضاً أن تناول الباذنجان بشكل دوري ينظم ضغط الدم ويمنع ارتفاع مستوياته عن الحد الآمن.

8 يساعد في خفض الوزن



الباذنجان غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم كمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهو منخفض السعرات الحرارية، حيث إن كوباً واحداً من الباذنجان يحتوي فقط على 35 سعرة حرارية. وينصح خبراء التغذية بتناول الباذنجان مطبوخاً أو مشوياً أفضل من تناوله على هيئته الخام.

وللتأكد من الاستفادة القصوى من الباذنجان، ينصح الخبراء بانتقاء الثمرة المتماسكة ذات اللون اللامع والأملس. ومن الأفضل الاحتفاظ بالباذنجان في الثلاجة دون تقطيع، ولا يُنصح بتغليف ثمرة الباذنجان بالنايلون، بل يُفضل الإبقاء عليها مكشوفة ومن دون غسيل حتى موعد الطهي. كما يُفضل عند تقطيع الباذنجان استخدام سكين من الستينلس ستيل وليس من الكربون، حيث إن الأخير سيُفقده عناصره الغذائية المفيدة.